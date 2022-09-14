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İçişleri: Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kamu görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

14.09.2022 - 12:06 | | ANKARA, (DHA)-
İçişleri: Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda; Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da bulunduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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