İçişleri: Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda; Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da bulunduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.