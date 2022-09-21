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İçişleri duyurdu: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

21.09.2022 - 16:20 |
İçişleri duyurdu: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi.

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