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İçişleri duyurdu, operasyon başladı! 680 asker görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor.

22.11.2021 - 12:10 |
İçişleri duyurdu, operasyon başladı! 680 asker görev alıyor

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri duyurdu, operasyon başladı 680 asker görev alıyor

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri duyurdu, operasyon başladı 680 asker görev alıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri duyurdu, operasyon başladı 680 asker görev alıyor

İçişleri duyurdu, operasyon başladı 680 asker görev alıyor

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