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İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP) ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

12.10.2022 - 10:46 | | ANKARA, (DHA)
İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada arazi arama-tarama çalışması yapıldı. 1 EYP düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

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