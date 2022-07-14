İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
14.07.2022 - 16:17 |
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.