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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.07.2022 - 16:17 |
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt  mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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