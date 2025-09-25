İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için fırtına uyarısı! Bu 2 güne dikkat

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.09.2025 - 16:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Müberra Gören

İçişleri Bakanlığı, 11 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan 11 il için bir uyarı mesajı paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

