GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Suriyeli bebek oranı' açıklaması
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Suriyeli bebek oranı' açıklaması
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Suriyeli bebek oranı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir" dedi.

18.03.2022 - 18:28 |
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Suriyeli bebek oranı' açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Türk milletini tahrik etmeye kalktığını kaydetti.

Çataklı, "Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir." ifadelerini kullandı.

"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Çataklı, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

    Borsa haftayı yükselişle kapattı

    Borsa haftayı yükselişle kapattı

    İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı: Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi

    İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı: Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

    Sıradaki Haber
    Borsa haftayı yükselişle kapattı

    Borsa haftayı yükselişle kapattı

    Sıradaki Haber
    ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

    ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

    Sıradaki Haber
    Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

    Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

    Sıradaki Haber