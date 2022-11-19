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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 1 PKK^'lının daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

19.11.2022 - 18:06 | | ANKARA, (DHA)
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lının 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108'e yükseldi.

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