İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lının 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108'e yükseldi.