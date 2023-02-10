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İçişleri Bakanlığı: Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Havaalanı'ndan helikopterlerle vatandaşlara ihtiyaç malzemesi sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.

10.02.2023 - 12:38 | | İHA
İçişleri Bakanlığı: Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgede bulunan depremzedelere yardım faaliyetleri devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan ve evleri hasar gören bölgedeki vatandaşların sağlığı için İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaç malzemeleri sevk edilmeye devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Havaalanı'ndan helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.                                     

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İçişleri Bakanlığı: Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz

İçişleri Bakanlığı: Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz