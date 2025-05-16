İçişleri Bakanlığı, güvenlik korucularının 40'ıncı yılını kutladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40'ıncı yılını tebrik ediyoruz" denildi.