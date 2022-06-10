GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ silahlı terör örgütünün mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şahsın yakalandığını, şüphelilerden 9’u hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

10.06.2022 - 18:59 |
İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ silahlı terör örgütünün mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2018/178238 sayılı soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 şahıs yakalanmış , 4 şahıs yurtdışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır” denildi.

Açıklamada, şüphelilerden 9‘u hakkında tutuklama, 8’i hakkında adli kontrol, 8’i hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildiği belirtildi. Ayrıca soruşturma savcısının 13 şahıs hakkında yaptığı itiraz neticesinde 13 şahıs hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ve bu şahısların tamamının yakalandığı aktarıldı.

GÜNCEL HABERLER

Yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, çok kuvvetli olacak! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, çok kuvvetli olacak! Hava durumu değişiyor, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde...

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında flaş gelişme

Sıradaki Haber
Gelire endeksli senet (GES) ile ilgili son dakika kararı! Resmen belli oldu: En az 1000 TL ve...

Gelire endeksli senet (GES) ile ilgili son dakika kararı! Resmen belli oldu: En az 1000 TL ve...

Sıradaki Haber
ABD'den kritik koronavirüs kararı! Resmen kaldırıldı

ABD'den kritik koronavirüs kararı! Resmen kaldırıldı

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Sıradaki Haber