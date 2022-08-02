GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.08.2022 - 09:30 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Operasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
İlgili Haber
Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLER

Kira fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Ev sahibi ve kiracı milyonlar merak ediyordu, vergi ve indirim...

Kira fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Ev sahibi ve kiracı milyonlar merak ediyordu, vergi ve indirim...

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 13 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 13 gözaltı

İlk gemi yola çıktı dünya rahat bir nefes aldı! Zelenski'den ilk açıklama geldi...

İlk gemi yola çıktı dünya rahat bir nefes aldı! Zelenski'den ilk açıklama geldi...