İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başlatıldı: 620 askerle...
İçişleri Bakanlığınca Batman’da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 620 personel görev alıyor.
29.12.2021 - 10:06 |
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.