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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başlatıldı, 400 askerle...

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin” Operasyonu başlatıldı.

07.02.2022 - 10:14 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başlatıldı, 400 askerle...

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan (400 personel [(14) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Operasyon başlatıldı, 400 askerle...

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Operasyon başlatıldı, 400 askerle...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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