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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

23.01.2022 - 14:35 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu" ifadelerine yer verildi.

 

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