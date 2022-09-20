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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında gerçekleştirilen Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

20.09.2022 - 10:14 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül 2022 günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda teröristlere ait 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 2 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfegi ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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