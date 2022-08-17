GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

17.08.2022 - 16:44 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci devam ediyor

    İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci devam ediyor

    Rusya'nın yeni silahı roketatar taşıyan robot köpek sosyal medyada viral oldu!

    Rusya'nın yeni silahı roketatar taşıyan robot köpek sosyal medyada viral oldu!

    Bakan Ersoy, Barbarlık Müzesi açılış törenine katıldı

    Bakan Ersoy, Barbarlık Müzesi açılış törenine katıldı