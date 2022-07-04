İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.