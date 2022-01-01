Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± ÅžÄ±rnak'ta Cudi DaÄŸÄ± Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Halit Ã–zÃ§elik Ãœs BÃ¶lgesi'nde askerlerle geÃ§irdi. Soylu, yeni yÄ±lÄ±n ilk sabahÄ±nda da Ã¼s bÃ¶lgesinde askerlerle kahvaltÄ± yaptÄ±. Soylu, kahvaltÄ±da askerlerle birlikte ve Ã¼s bÃ¶lgesinde dalgalanan TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, "Dalgalan sen de ÅŸafaklar gibi ey ÅŸanlÄ± hilal. ÅžÄ±rnak Cudi DaÄŸÄ± Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Halit Ã–zÃ§elik Ãœs BÃ¶lgesi'nden hayÄ±rlÄ± sabahlar" notuyla Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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