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Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'dan Cudi DaÄŸÄ±'nda 'Türk bayraÄŸÄ±' paylaÅŸÄ±mÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Cudi DaÄŸÄ± Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Halit Ã–zÃ§elik Ãœs BÃ¶lgesi'nde dalgalanan TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

01.01.2022 - 15:14 | | DHA
Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'dan Cudi DaÄŸÄ±'nda 'Türk bayraÄŸÄ±' paylaÅŸÄ±mÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± ÅžÄ±rnak'ta Cudi DaÄŸÄ± Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Halit Ã–zÃ§elik Ãœs BÃ¶lgesi'nde askerlerle geÃ§irdi. Soylu, yeni yÄ±lÄ±n ilk sabahÄ±nda da Ã¼s bÃ¶lgesinde askerlerle kahvaltÄ± yaptÄ±. Soylu, kahvaltÄ±da askerlerle birlikte ve Ã¼s bÃ¶lgesinde dalgalanan TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, "Dalgalan sen de ÅŸafaklar gibi ey ÅŸanlÄ± hilal. ÅžÄ±rnak Cudi DaÄŸÄ± Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Halit Ã–zÃ§elik Ãœs BÃ¶lgesi'nden hayÄ±rlÄ± sabahlar" notuyla Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soyludan Cudi DaÄŸÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

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