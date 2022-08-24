İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Diyarbakır'da 1 ton 929 kilogram esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu'nda Diyarbakır'da 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.
24.08.2022 - 10:31 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.