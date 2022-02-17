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İçişleri Bakanı Soylu’nun dayısı, hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis (85), yaşamını yitirdi.

17.02.2022 - 13:29 | | Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)
İçişleri Bakanı Soylu’nun dayısı, hayatını kaybetti

Samsun’da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

İçişleri Bakanı Soylu’nun dayısı, hayatını kaybetti

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