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İçişleri Bakanı Soylu'dan vatandaşlara sel uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.

27.06.2022 - 00:31 | | DHA
İçişleri Bakanı Soylu'dan vatandaşlara sel uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadelerin kullandı.

İçişleri Bakanı Soyludan vatandaşlara sel uyarısı

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