İçişleri Bakanı Soylu'dan vatandaşlara sel uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadelerin kullandı.