İçişleri Bakanı Soylu'dan sel açıklaması: Bartın’da 1053 su baskını yaşandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın’da sağanak yağmur sonrası su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Bartın merkez, Kozcağız ve Hasankadı beldelerinde vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirtti. İncelemelerin ardından gerekli talimatları veren Soylu, Bartın'da 112 Kriz Merkezinde, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Sel afeti oluşmadan önce gerek meteorolojimiz, ortaya koyduğu kırmızı ve turuncu uyarıların hemen akabinde valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, hep birlikte bir duyarı ortaya koydular. AFAD'ımızın erken uyarı sistemi olarak nitelendirdiği hücresel mesaj olarak ve bir uyarı mesajı olarak ilgili bölgelere iletildi. Böylece vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini almaya, kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önceden alınmamış olsaydı Allah korusun daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi” dedi.

Bakan Soylu, Bartın ilinde taşkından dolayı 1053 su baskını olduğunu belirterek, “Bunun 518'i konut. Gelen ihbarlara da önemli ölçüde gidildi. 167 işyeri, 327 bodrum, 18'i ise zemin ve depo diğer 9 tanesi de ahır gibi bir bilançomuz var” diye konuştu.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU BİR AN ÖNCE BU YOLDAN ÇIKMANIZI TEMENNİ EDİYORUM”



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Soylu, şunları söyledi:

“Şehre gelen rusubatı temizlemek suretiyle şehri eski haline döndürebilmek için ciddi bir çaba sarf edilmektedir. Bu esnada maalesef her afette her depremde yaşadığımız gibi bu afette de bunu yaşıyoruz. Yangında da yaşıyoruz. Şimdi de yaşıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız gayret gösteriyoruz. Her birinin bir emeği var. Vatandaşımıza ve doğaya karşı sorumluluğumuz var. Ama ne vatandaşa ne de doğaya karşı sorumluluğu olan ne de hayvana karşı sorumluluğu olan ne de bulunduğu şehre karşı, tarihine karşı sorumluluğu olanlar olmayanlar istediğini söyleyip duruyorlar. Ana muhalefet partisi başkanı 'Bakanların orada ne işi var?' diye böyle bir değerlendirme ortaya koyuyor. Zaten Türkiye'de afet ilk kez oluyor.

Biz afetlerle ilk kez karşılaşıyoruz. Zaten Türkiye'de de ilk kez bakanlar afetlere gidiyorlar. Hakikaten Türkiye'de hükumetler seçilir, milletin desteğini alır. Milletimizin zor gününde yanında olmayacağız da elimizden geleni ortaya koymayacağız da ne zaman koyacağız. Bana bu soruyu sorarken kendi arkadaşların tatildeyken onlara niye bu soruları sormazsınız. Şunu demek istiyorsanız bunu anlarız. ‘Sizi tebrik ediyoruz afetlerde buraları hiç bırakmıyorsunuz. Kendi arkadaşlarımızı da tenkit etmek için başka bir yol bulamıyoruz. Ancak sizin üzerinizden sizi eleştirerek onları tenkit ediyoruz diye cesaretimiz yetmiyor’ diye değerlendirme yapıyorsanız bu ayrı bir siyasi güzergahtır. Bizim aklımız ona yetmez. Biz sözleri direk olarak muhataplarımıza ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu. Biz vatandaşımızın emrine amadeyiz.”

Sel nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara ilk etapta 3 bin TL yardım yapılacağını aktardı.