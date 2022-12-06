İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Silindir Operasyonu başladı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' hakkında konuştu. Bakan Soylu, 50 şehirde başlatılan operasyonla şu ana kadar 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun operasyonlara yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

"Dolandırıcılık ile mücadeledeyiz ve basmadık alan bırakmıyoruz. 2015 Temmuz 2016 tarihinden sonra organize suç örgütleri konusunda TCK değiştikten sonra da etkinlik yaparak mücadele zemini oluşturduk.

Bundan sonra sahada daha fazla basan, daha fazla kontrol eden, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan gayretimiz her yıl artarak devam etti. 2021 yılında 185 suç örgütüne 245 gözaltı, 749 tutuklama oldu. 2022'de 2703 şu ana kadar gözaltı 211 operasyon ve 842 tutuklu var.

Planlı ve eş zamanlı operasyonlar diyoruz. Kendine ait riskler taşıyan operasyonlardır. 2021 yılında 8 ilde sahil rüzgarı 1, 9 ilimizde sahil rüzgarı 2 operasyonu yaptık. Bunların hepsi organize suç örgütlerine yönelik. Tüm bu operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi.

Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Devletin kendisine hayatın olağan akışında kanun dışı iş ve işlemlerde yalnız bırakmayacağıdır. Organize suç örgütlerine yönelik bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız ve milletimize musallat etmeyeceğiz, musallat olurlarsa acımasız şekilde mücadele edeceğiz. Kanun dışılıkla gelir elde etmeye çalışan ve etki alanını genişletmeye çalışan yapılardır. Uluslararası istihbaratların elemanları kanun dışı gelir elde etmeye çalışan ve dolaşıma sokan yapılardır. Biz her birine operasyon düzenleyerek Türkiye'deki etki kabiliyetlerini kaldırmaya çalışan bir gayreti ortaya koyuyoruz.

Bugün yaklaşık 50 ilde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 18 suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile, silah temin eden 155 şahıs olmak üzere; toplam 502 hedef yönelik silindir kod adlı eş zamanlı planlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Tefecilik faaliyetiyle borçlandırdıkları kişilere silahlı baskın düzenleme, darp etme, kayıt altına alma, zorla senet imzalattırma, zorla para tahsil ettirme, bunları diğer mağdurlara izlettirerek ölümle tehdit ve bu kişileri intihara sürükleme.

'KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYİZ'

Haraç vermeyi reddeden eğlence mekanlarında kasıtlı olarak taşkınlık ve kavga çıkarma, iş yerlerini iflasa sürükleme ve örgüt üyelerinde silahlı eylemler düzenleme, saldırıların ticari faaliyetler çerçevesinde gerçekleşmesi ve koruma hizmeti adı altında para tahsil etme, otel işletmelerine koruma göreviyle zorla yerleştirdikleri, silah zoruyla senet imzalatma ve sonrasında ortak olma, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı işlemler.

Operasyon sonucu yakalanan adalete teslim edilecektir. Bu tip bir olayla karşılaştıklarında iş insanı olabilir, hayatın başka alanlarında olabilirler. Güveneceğiz tek yer devlettir. Burada bu güven unsurunuzu zedelemeyecek ve bunları çökertecek, hayata gelmekten pişman edecek tavrı koymaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz.

Operasyonları yapan anlayışı sürdürüyoruz. Terörle mücadele gibi, uyuşturucuyla mücadele gibi Türkiye'de insanımızın hayatında olağan dışında serüvene kesinlikle müsaade etmeyiz."