İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı
23.03.2025 - 03:33Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde 323'nin şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.