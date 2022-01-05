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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 13 milyar iddiası gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi. Çataklı ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası'nın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

05.01.2022 - 21:32 |
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 13 milyar iddiası gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir”

Çataklı, paylaşımında yer verdiği yazılı açıklamada İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma dosyalarına ilişkin bilgiler verirken, "Sonuç olarak 34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup, Sn. Kılıçdaroğlu'nun 13 Milyar 202 Milyon lira kamu zararı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

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