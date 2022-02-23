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İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından yapılan, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezinin yapımı ve işletilmesi ihalesi iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak sözleşme iptal edilmiştir” denildi.

23.02.2022 - 16:11 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için geçen yıl 28 Aralık'ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşme imzaladı.

İbrahim Tatlısesin kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

700 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen projenin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.

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