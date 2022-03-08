Ä°brahim ParÄ±m'Ä±n cezasÄ± belli oldu

Ä°brahim ParÄ±m, Irak'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan, PKK/KCK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Sincar'da MÄ°TÂ operasyonuyla yakalanarak, geÃ§en yÄ±l 10 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye getirildi. ParÄ±m, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±. SoruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istediÄŸini belirterek, itirafÃ§Ä± olan ParÄ±m hakkÄ±nda, 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Ankara 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan veÂ Ã¶nceki celse adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanÄ±k Ä°brahim ParÄ±m, karar duruÅŸmasÄ±na Van'dan Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼Â BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ileÂ katÄ±ldÄ±, avukatÄ± ise salonda hazÄ±r bulundu. Son savunmasÄ±nÄ± yapan ParÄ±m, "Ã–nceki savunmalarÄ±mÄ± tekrarlarÄ±m. Ã–rgÃ¼t adÄ±na bildiÄŸim bÃ¼tÃ¼n isimleri sÃ¶yledim. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanarak beraatimiÂ istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Ä°brahim ParÄ±m'aÂ 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§undanÂ takdir indirimi uygulayarak, 1 yÄ±l 10 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi. AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼m kesinleÅŸene kadar adli kontrol ÅŸartÄ±nÄ±n da devamÄ±na karar verildi. (DHA)

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