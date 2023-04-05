İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz.

Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir. Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.