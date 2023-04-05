GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz
ABONE OL

İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

05.04.2023 - 12:19 |
İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz.

Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir. Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

    GÜNCEL HABERLER

    25 bin tohum topu doğayla buluştu

    25 bin tohum topu doğayla buluştu

    'Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarında dava sayısı 2 kattan fazla arttı'

    'Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarında dava sayısı 2 kattan fazla arttı'

    İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz

    İbrahim Kalın'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz