GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı

06.04.2025 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen reklam firması sahibi Kaan Ketenci tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ketenci, adliyeye sevk edildi. Kaan Ketenci, çıkarıldığı nöbetci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel Haberler

BUDO'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
#Gündem

BUDO'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı
#Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı

MASAK: Raporlar, doğrudan savcılığa iletilmektedir
#Ekonomi

MASAK: Raporlar, doğrudan savcılığa iletilmektedir