Ä°BB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 11. kez reddedildi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°stanbul genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduÄŸunu sÃ¶yleyerek yeni taksi projesi hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda 5 bin yeni taksinin Ä°stanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha Ã¶nce de, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme alÄ±nan teklif 10 kez reddedilmiÅŸti.

1453 Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± Sosyal Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen kasÄ±m ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. ToplantÄ±da oylanan 5 bin taksi projesi oy Ã§okluÄŸu ile reddedildi. UKOME toplantÄ±sÄ±na Ä°BB Genel Sekreteri Can AkÄ±n Ã‡aÄŸlar baÅŸkanlÄ±k etti.Â