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'Huzurlu sokaklar' uygulamasında aranan 37 kişi yakalandı

Van'da, jandarmanın düzenlediği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 37 kişi gözaltına alındı.

04.08.2023 - 15:33 | | DHA
'Huzurlu sokaklar' uygulamasında aranan 37 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen 'Huzurlu sokaklar' uygulaması, Van'da da 514 jandarma personeli ile yapıldı. 82 unsurun görev aldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan, 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL para cezası kesildi, 4 araç trafikten menedildi.

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