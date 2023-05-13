GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü
ABONE OL

Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü

Diyarbakır'da, S.G. husumetli olduğu Mahmut Tanrıverdi'yi (29), gittiği yardımlaşma derneğinde, tabancayla vurarak öldürdü.

13.05.2023 - 12:48 | | DHA
Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yardımalşama derneğine giden husumetlisi Mahmut Tanrıverdi'yi takip eden S.G., ikinci kata çıktı. Burada S.G., Tanrıverdi'ye tabancayla ateş etti. Tanrıverdi yere yığılırken, S.G. ise kaçtı.

Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Tanrıverdi'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Polis, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 260 tutuklama

İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 260 tutuklama

Savcılıktan 'Muharrem İnce' açıklaması: 17 gözaltı

Savcılıktan 'Muharrem İnce' açıklaması: 17 gözaltı