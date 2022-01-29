GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHusumetli ailelerin taşlı- sopalı kavgasında 25 kişi yaralandı!
HaberlerGündem Haberleri Husumetli ailelerin taşlı- sopalı kavgasında 25 kişi yaralandı!
ABONE OL

Husumetli ailelerin taşlı- sopalı kavgasında 25 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da, husumetli iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 25 kişi yaralandı.

29.01.2022 - 14:01 |
Husumetli ailelerin taşlı- sopalı kavgasında 25 kişi yaralandı!

Olay, öğle saatlerinde Karpuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Akın ve Yıldız ailelerinin üyeleri arasında, mera alanına 'ev yapma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Ailelerin yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede geniş önlem alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başattı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Sıradaki Haber
Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Sıradaki Haber
Oto sanayilerde kar yoğunluğu! Kaza yapan araç sahipleri, soluğu tamircilerde aldı

Oto sanayilerde kar yoğunluğu! Kaza yapan araç sahipleri, soluğu tamircilerde aldı

Sıradaki Haber
Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Sıradaki Haber