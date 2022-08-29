Hürriyet: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Hürriyet'ten iddialarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, tv kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Burak Taşçı’nın Hürriyet İnternet sitesindeki yazılarının kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır.

Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."