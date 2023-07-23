HÜDA PAR saldırganı tutuklandı

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.