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HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ‘İlke Kararları’ Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Kadastro ve Sulh Ceza Hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmaları sağlanacak.

21.01.2022 - 01:19 | | İHA
HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

Kadastro ve Sulh Ceza Hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için kıdem şartı getirildi. Sulh Ceza ve Kadastro Hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke Kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek.
Kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi
Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararıyla Kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hakimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi verilecek. Kadastro Hakimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve Kadastro Hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro Hakimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak.
Kişi özgürlüğünü ilgilendiren kararlara kıdemli hakim bakacak
Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı getirildi. Sulh Ceza Hakimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki Sulh Ceza Hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Bu ilke kararında Sulh Ceza Hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

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