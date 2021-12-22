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Hırsızdan akılalmaz yöntem! Çuval giyip...

Malatya’da, çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde, ATM'den para çeken şüpheli, 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

22.12.2021 - 13:44 | | Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)
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Olay, 23 Kasım'da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM'den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.

ATM'nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı.

Hırsızdan akılalmaz yöntem Çuval giyip...

İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM'ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi. Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.

 

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