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Herkes soğukla mücadele ederken o sıcaktan bunalıyor

Eskişehir’de vatandaşlar kış aylarında soğuk hava şartlarıyla mücadele ederken, pideci Mustafa Çubuk fırın ateşinin başında ter akıtıyor.

24.12.2023 - 11:12 | | İHA
Herkes soğukla mücadele ederken o sıcaktan bunalıyor

Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte kış mevsiminin etkisi daha da hissedilir hale geldi. Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, vatandaşlar ısınmak için çeşitli önlemler alıyor. Pideci Mustafa Çubuk ise herkesin kat kat giyindiği bu soğuk günlerde fırın ateşinin başında kısa kollu kıyafetler giymesine rağmen ter akıtıyor. Ateş başında olmanın yazın zor anlar yaşattığı gibi kışın da soğuklardan etkilenmemesini sağladığını söyleyen Çubuk, bazı zamanlar müşterilerinin ısınmak için kendisinin yerine geçmek istediğini ifade etti.

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