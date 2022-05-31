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Helikopter düÅŸtüÄŸü iddiasÄ± ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar Ã¼zerine AFAD, jandarma, itfaiye ve jandarma ekipleri harekete geÃ§ti. Belirtilen bÃ¶lgede yapÄ±lan aramalarda herhangi olumsuz durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmadÄ±.Â

31.05.2022 - 00:27 | | DHA
Helikopter düÅŸtüÄŸü iddiasÄ± ekipleri harekete geçirdi

AkÅŸam saatlerinde, KÃ¶rfez ilÃ§esi Belen mevkisinde havada bir Ä±ÅŸÄ±k sÃ¼zmesi gÃ¶renler helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ederek, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezine ihbarda bulundu. Bunun Ã¼zerine bÃ¶lgeye AFAD, itfaiye, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri yÃ¶nlendirildi. BÃ¶lgede yapÄ±lan aramalara raÄŸmen herhangi bir olumsuz durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmadÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde havada bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ancak ne olduÄŸu anlaÅŸÄ±lamadÄ±. Ekiplerin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bazÄ± noktalarda devam ediyor. Edinilen bilgiye gÃ¶re, havaalanlarÄ±ndan herhangi bir hava aracÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bilgi de gelmedi.Â 

ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI SONLANDIRILDIÂ 

Helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lan ihbarÂ Ã¼zerineÂ harekete geÃ§en AFAD ve itfaiye ekipleri sÃ¶z konusu bÃ¶lgede gÃ¼zergah Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaÂ yaparken, jandarma ekipleriÂ ormanlÄ±k alanlarda aÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±nda fenerle arama yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1Â saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar,Â herhangi bir olumsuzluÄŸa rastlanÄ±lmamasÄ±Â Ã¼zerine sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

VALÄ° YAVUZ AÃ‡IKLAMA YAPTIÂ 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KÃ¶rfez ilÃ§esinde helikopterinÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde gelen ihbarla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Vali Yavuz, "Ä°limiz KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dair yapÄ±lan ihbarla ilgili teknik imkanlar kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, AFAD ve gÃ¼venlik birimlerimizce arazide arama faaliyetleri gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ ve herhangi bir bulguya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r dedi.Â 

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