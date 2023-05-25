HDP'nin ikinci tur kararına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama: Kandil'in talimatını beklediler

Tek seçeneğin Erdoğan'ı değiştirmek olduğunu söyleyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan isim vermeden 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı iknci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek seçmenlerinden destek istedi. Açıklamada, '14 Mayıs'taki tutumumuz değişmedi, 2 turda da aynen devam edecek' ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin ikinci tur kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“HDP, KANDİLDEN GELEN MESAJI BEKLEYECEKTİR' DEDİM"

NTV canlı yayınına katılan Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; Açık konuşmak lazım. Gelinen noktada nihjayetinde siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de bu legal alan içerisinde görünür üzerinden bir eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar, başka ilişki içerisinde hareket ediyorlar.

Dün arkadaşlarla konuşurken dediler ki, 'Ertelediler, itiraz edecekler', 'Hayır' dedim. 'Ben itiraz edeceklerini düşünmüyorum' dedim. Bir 24 saat kazanmak istiyor HDP. Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir. Kandil de bir takım dış istihbarat servislerinin kendilerine vereceği talimatı bekleyecektir.' diye arkadaşlara söyledim. Bunu açık söylemek lazım.

"HDP KENDİ SEÇMENİNE YALAN SÖYLÜYOR"

Burada net bir şey ortaya çıkmıştır. Zafer Partisi'nin HDP'nin kendi çizgisi açısından söylüyorum bunu. Zafer Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ittifakı arasında HDP halen 'Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum' diyorsa kendi siyasi çizgisi açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Net bir tablo çıkmıştır ortaya.

Burada bakılan şey Kandil'in nerede konumlanacağıdır, PKK'nın nerede konumlanacağıdır. Bu çerçevede olmuştur. Şimdi bu çerçeveye baktığınızda ortaya çıkan tablo açıktır. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen bir takım emperyalist odaklar var. Kandil bunlara lejyonerlik yapan bunun karşılığını da veren bir yapıdır.

Gördünüz aday belirleme sürecinde HDP içerisinde adaylar tartışılıyor. Kandil'den geliyor, diyor ki, 'Adayları bile tartışmayın. Bu süreçte verdiğimiz mücadeleye zarar vermeyin' gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu çok açık bir şey. HDP toplumun önüne çıktığında ortaya koyduğu bu tavırlar.

"BİZİM MERKEZ, MAKULU TEMSİL EDEN BİR SİYASİ ÇİZGİMİZ VAR"

Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin iki zıttı. Bizim bu ikisinin de uç siyasi tavırlarının dışında merkezde, makulu temsil eden bir siyasi çizgimiz var. Ama bu iki uç yan yana gelebilecek bir uç değil. Kemal Kılıçdaroğlu bunu getireceğini iddia ediyor. Burada Millet İttifakı açısından da bir sorun var. Habire açıklama yapıyorlar, 'Altına imza attığımız protokoller var' diye.

"ÖNERİLER GETİRİLEN BÜTÜN PROTOKOLLERİN KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN ÇÖPE ATILMASI DEMEKTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu dün Zafer Partisi ile aynı yolu yürüyeceğini söyleyerek. O protokolü boşverin. O protokolde o yazılır, bu yazılır. Zafer Partisi'nin 1 aydır, 14 Mayıs'a gelinceye kadar ortaya koyduğu söylem belli. Bu onların yazdığı protokollerdeki o demokrasi talep eden, güçlendirilmiş parlamenter sistemden hukuk devletiyle ilgili öneriler getirilen bütün protokollerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çöpe atılması demektir, net.