HDP’de göçmen ve kayyum itirazı
HDP ile Yeşil Sol Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokoldeki göçmenler ve kayyum atamasıyla ilgili maddelere tepki gösterdi.
25.05.2023 - 10:31 |
İki partinin MYK’larının olağanüstü toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun işbirliği adımları ve girdiği yeni taahhütler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere aykırı uygulamalara karşı çıkılacağı belirtildi. İkinci tur kararının ilan edileceği ortak MYK açıklaması bugüne bırakıldı. İki partinin yönetimince boykota sıcak bakılmadığı konuşuluyor.