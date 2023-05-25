HDP’de göçmen ve kayyum itirazı

İki partinin MYK’larının olağanüstü toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun işbirliği adımları ve girdiği yeni taahhütler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere aykırı uygulamalara karşı çıkılacağı belirtildi. İkinci tur kararının ilan edileceği ortak MYK açıklaması bugüne bırakıldı. İki partinin yönetimince boykota sıcak bakılmadığı konuşuluyor.