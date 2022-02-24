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HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’nda

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

24.02.2022 - 17:54 |
HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’nda

HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki raporunu tamamlandı ve Genel Kurulu’na gönderdi.

Raporda dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin fezlekede terör örgütüne üye olmak suçunun toplumda infiale neden olmasının ve iddiaların ciddiliğinin göz önüne alındığı belirtildi.

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