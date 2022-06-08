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Hayırsız evlat, babasının iş yerine kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih’te bir kişi, kavga ettiği babasının iş yerine kurşun yağdırdı. Bölgede bulunan sivil polis ekipleri olaya müdahale ederek silahlı kişiyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

08.06.2022 - 16:24 | | İHA
Hayırsız evlat, babasının iş yerine kurşun yağdırdı

Fatih Yusufpaşa Millet Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bünyamin A., ailevi nedenlerle kavgalı olduğu babası Turan A.'nın iş yerine geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Belindeki tabancayı çıkartan zanlı, babasına bağırarak iş yerinin kapısına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan polis ekipleri anında olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Şüpheli Bünyamin A., silahıyla birlikte emniyete götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

“AİLEVİ SIKINTILARI VARMIŞ"
Silah seslerini duyduğunu ifade eden esnaf Doğan Durgut, “Çıktım, baktım. Biri orada durmuş, kapıya silahı doğrultmuştu. Herhalde iki şarjör sıktı. Polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorun varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Polisler de yakınmış. Hemen müdahale etmişler. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım. Yaralı yok. Sadece kapıya sıktı” dedi.

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