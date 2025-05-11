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Havalar ısındı ‘karsambaç’ sezonu açıldı! Kar ve pekmezin muhteşem buluşması

11.05.2025 - 11:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-

Havalar ısındı ‘karsambaç’ sezonu açıldı! Kar ve pekmezin muhteşem buluşması

Mersin'in Silifke ilçesinde sıcak havanın kendisini hissettirmesi ile Toros Dağları’nın eteğinden çıkarılarak getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu ‘karsambaç’ olarak serinlik sunuyor.

 

 

Silifke’de, Toros Dağları eteklerinde bulunan Bulgar Bozoğlan Yaylası'ndan kar getiren Muzaffer Beslenti, kamyonetinin arkasında depolayarak pazarda satışa sunuyor.

Havalar ısındı ‘karsambaç’ sezonu açıldı Kar ve pekmezin muhteşem buluşması

Poşetle satılan karlar 20 TL'den alıcı bulurken, pekmezli veya meyve şuruplu karsambaç olarak hazırlanan bardaklar ise yaklaşık 25 TL'den satılıyor. 20 yıldır bu işi yaptığını belirten Beslenti, "Bu geleneksel serinlik, yaz sıcağında doğal ve lezzetli bir alternatif arayanlar için birebir" dedi.

Havalar ısındı ‘karsambaç’ sezonu açıldı Kar ve pekmezin muhteşem buluşması

Yerli halkın yanı sıra, tatil bölgelerine gelen yabancı turistler de bu lezzeti tatmak için pazarlara ilgi gösteriyor.

Havalar ısındı ‘karsambaç’ sezonu açıldı Kar ve pekmezin muhteşem buluşması

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