Havaalanlarında yeni dönem! Kabul etmezseniz uçağa binemezsiniz

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor. Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleniyor.

Meclis gündemindeki teklifle havalimanı girişlerinde güvenlik uygulamaları yeniden düzenlenecek.

Tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Bu işlem sırasında şüpheli görülen eşyalar açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler 'emanet'e alınabilecek.

Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.

Güvenlik üst seviyeye çıkarılacak

Havalimanı girişlerinde güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilebilecek. Özel güvenlik görevlileri, polis gözetiminde kişilerin üstünü, eşyasını, bagajını ve kargolarını, teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle arayabilecek.

Ulaştırma teklifi Meclis gündemine gelecek

Uçakta işlenen suçlarda, pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumlarında 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

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Uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-dron uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler 60 bin lira ceza ödeyecek.

Teklifin bayram sonrasında Meclis Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.