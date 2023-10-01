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Hava ulaşımına yağmur engeli! Bazı seferler iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımın da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

01.10.2023 - 19:45 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Hava ulaşımına yağmur engeli! Bazı seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi. Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

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