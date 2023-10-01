Hava ulaşımına yağmur engeli! Bazı seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi. Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.