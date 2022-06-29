Hava tersine dönüyor, tamamen değişiyor! Meteoroloji son dakika açıkladı ve gün belli oldu! Haritaya böyle yansıdı, sıcaklıklar...
Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması! Birkaç gün çok kuvvetli olarak seyrini sürdürecek olan yağışlı hava, cumartesi günüyle birlikte tamamen değişecek. Havalar ısınıyor. Yağışlar Doğu'ya kayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Temmuz ayı ile birlikte yağışlar çoğu ilde kesilecek. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Bugün ise 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde yağışlar devam ediyor. Rüzgar ise serin esiyor, akşam hafif şekilde üşütüyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yok. Yalnızca kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyrediyor. MGM kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu gelişmeleri
Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bugün İstanbul yağmurlu, yağış kuvvetli değil. Akşam bitiyor. Sıcaklık 28 C. İstanbul'da yarın öğleden evvel hafif yağmur var. Cuma dan itibaren ısınma var. Sonraki 1 hafta yağış yok.
Bugün Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağmur görülebilir. Cuma gününden sonra 1 hafta Doğu Karadeniz'in kıyısındaki hafif yağış hariç Anadolu'da yağmur yok.
Marmaris orman yangını ve Batı Karadeniz taşkın ve sel afetinden sonra hafta sonundan itibaren sıcaklıklar insan sağlığını tehdit eden seviyelere çıkacak. Aşırı sıcaklar da doğal afet sayılıyor. Bu nedenle uyarıları takip edelim. Özellikle Ege Akdeniz ve GAB bölgesinde.
SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte uyarı yapılan o iller:
Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu