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Hatay’ı dolu vurdu! Her yer beyaza büründü

15.05.2025 - 08:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ı dolu vurdu! Her yer beyaza büründü

Hatay’da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi.

Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı. Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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