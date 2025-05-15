Hatay’ı dolu vurdu! Her yer beyaza büründü

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi.

Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı. Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.