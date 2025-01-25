Hatay'da yangın! işçileri kullandığı konteyner kullanılmaz hale geldi

İlçedeki Emek Mahallesi’nde bir inşaat firmasında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.