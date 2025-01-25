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Hatay'da yangın! işçileri kullandığı konteyner kullanılmaz hale geldi

25.01.2025 - 14:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samim SELÇUK/ HATAY (DHA) -

Hatay'da yangın! işçileri kullandığı konteyner kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Emek Mahallesi’nde bir inşaat firmasında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

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